Криминал 20 февраля 2024, 17:30 Грузинского наемника ВСУ приговорили к пожизненному заключению Грузинский наемник ВСУ получил пожизненный срок за убийство военных в Мариуполе

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Верховный суд ДНР огласил приговор наемнику из Грузии Мамуке Гацарелии, который воевал на стороне ВСУ и совершал преступления простив российских военнослужащих в Мариуполе. Об этом сообщили в Генпрокуратуре России.

«Суд приговорил Гацарелию к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима», — указали в ведомстве.

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В марте 2022 года подсудимый подписал контракт с ВСУ и прошел обучение. Он получил должность стрелка в войсковой части, командование направило его в Мариуполь.

В апреле того же года грузинский наемник расстрелял из автомата четырех российских военнослужащих. Трое из них погибли, один человек выжил.

В пресс-службе СК добавили, что следствие доказало причастность Гацарелии к двум фактам посягательства на жизнь военнослужащих ВС России.

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