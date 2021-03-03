Грузчики выбросили из окна дверь и убили человека в Кургане

Грузчики в Кургане выбросили из окна пятого этажа дверь. Она упала на мужчину, который стоял возле здания, написал сайт URA.ru со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Установлено, что мужчины работали в одном из предприятий города. Они кидали с высоты строительный мусор и оконные рамы. Деревянную дверь грузчики тоже решили не выносить по лестнице. Рабочие предупредили о своем намерении находящихся внизу людей, но не убедились, что все их услышали. В итоге дверь попала в человека, который стоял рядом с домом. Мужчина погиб.

«Курганский городской суд вынес обвинительный приговор двум местным жителям. Они признаны виновными в совершении преступления», — рассказали в пресс-службе.

Речь идет о статье УК РФ о причинении смерти по неосторожности. Подсудимые полностью признали свою вину и заявили о раскаянии. Мужчины получили по два года ограничения свободы.