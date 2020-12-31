Грузчики устроили поножовщину в Домодедове
По информации источника, 30 декабря трое грузчиков вместе распивали спиртные напитки. В результате во время ссоры, которая произошла в районе полудня, один из них напал на своих коллег с ножом и нанес им по несколько ранений.
Пострадавших на скорой привезли в Домодедовскую ЦГБ и госпитализировали. По данным источника, пострадали 40-летняя женщина, которая получила два-три колотых ранения в брюшную полость, и 41-летний мужчина, у которого диагностировали проникающее колото-резанное ранение брюшной полости.
Следователи уже задержали подозреваемого — им оказался 27-летний мужчина, который также работал в «Декатлоне» в Домодедове. Полицейские установили, что его ранее судили по статьям «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».