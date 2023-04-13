Криминал 13 апреля 2023, 19:21 Группу злоумышленников осудили за производство наркотиков в Перми

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Четырех жителей Перми и одного жителя Санкт-Петербурга приговорили к заключению за изготовление наркотиков. Приговор вынес Пермский краевой суд. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на сайт прокуратуры Пермского края.

Один из злоумышленников организовал преступную группировку, к которой привлек трех жителей Перми и жителя Санкт-Петербурга. Они арендовали нежилое помещение в селе Култаево и сделали там нарколабораторию. В период с лета до осени 2019 года преступники произвели порядка килограмма мефедрона. Суд приговорил их к срокам от 15 до 18 лет.