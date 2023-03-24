Криминал 24 марта 2023, 15:06 Группу злоумышленников, ограбивших официантку, осудили в Самаре

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Четверо мужчин напали на официантку в августе 2021 года в Самаре. Накануне злоумышленников осудили. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на данные следственного управления СК России по Самарской области.

Как установили следователи, злоумышленник подговорил троих знакомых напасть на официантку. Они затолкали пострадавшую в автомобиль, надели ей на голову пакет и увезли в лес. Там они потребовали у девушки мобильный телефон и 50 тысяч рублей. Однако она не смогла отдать им средства, после чего двое мужчин отняли у пострадавшей гаджет и совершили против нее действия сексуального характера. Один из злоумышленников снимал происходящее на камеру для дальнейших вымогательств.

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Членов группировки осудили на сроки от восьми до девяти лет. Еще один злоумышленник получил три года условного заключения с испытательным сроком на четыре года.

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