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    25 августа 2021, 20:28

    Группу угонщиков автомобилей задержали в Ангарске

    Арина Бобкова

    Группа бандитов из Ангарска занималась кражей старых машин. Полицейским удалось задержать злоумышленников. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.

    Группа состояла из четырех мужчин возрастом от 20 до 22 лет. Они воровали из салонов автомобилей магнитолы, видеорегистраторы и личные вещи владельцев. После угонщики перешли на сами машины.

    Группировку удалось задержать с поличным. Задержанные признались в угоне 26 автомобилей. По словам фигурантов, они планировали совершить путешествие в Бурятию.