Группу угонщиков автомобилей задержали в Ангарске

Группа бандитов из Ангарска занималась кражей старых машин. Полицейским удалось задержать злоумышленников. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.

Группа состояла из четырех мужчин возрастом от 20 до 22 лет. Они воровали из салонов автомобилей магнитолы, видеорегистраторы и личные вещи владельцев. После угонщики перешли на сами машины.

Группировку удалось задержать с поличным. Задержанные признались в угоне 26 автомобилей. По словам фигурантов, они планировали совершить путешествие в Бурятию.