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    16 ноября 2021, 17:28

    Группу тюменцев будут судить за похищение людей

    Четверых тюменцев будут судить за принудительное помещение в центр реабилитации людей с алкозависимостью

    Дарья Морозова

    Четверых мужчин из Тюмени обвиняют в похищении людей. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу судебной системы Тюменской области.

    По данным ведомства, обвиняемые принудительно забирали в реабилитационный центр людей с алкогольной зависимостью. А потом требовали от их родственников деньги за «лечение».

    Также один из подсудимых обвиняется в незаконном хранении огнестрельного оружия.

    «Один из похитителей, работающий в центре консультантом, применял к потерпевшим физическое насилие в присутствии других реабилитантов», — рассказали в ведомстве.