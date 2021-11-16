Группу тюменцев будут судить за похищение людей

Четверых мужчин из Тюмени обвиняют в похищении людей. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу судебной системы Тюменской области.

По данным ведомства, обвиняемые принудительно забирали в реабилитационный центр людей с алкогольной зависимостью. А потом требовали от их родственников деньги за «лечение».

Также один из подсудимых обвиняется в незаконном хранении огнестрельного оружия.

«Один из похитителей, работающий в центре консультантом, применял к потерпевшим физическое насилие в присутствии других реабилитантов», — рассказали в ведомстве.