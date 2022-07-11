Группу предполагаемых мошенников задержали в Петербурге

В Санкт-Петербурге задержали группировку подозреваемых в мошенничестве. По версии следствия, задержанные через интернет продавали несуществующую технику. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

Члены банды якобы создавали фейковые сайты по продажее электроники и специально выставляли низкий ценник на товары. После получения денег от обманутых клиентов, они переставали выходить на связь.

Задержать подозреваемых удалось на территории Тюмени, Ульяновска и в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. Сотрудники органов возбудили девять уголовных дел.