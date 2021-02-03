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    03 февраля 2021, 19:31

    Группу подростков из Дагестана заподозрили в создании террористической ячейки

    Анатолий Минкин

    Дагестанские следователи завели уголовное дело о террористическом сообществе, фигурантами по которому проходят шестеро местных подростков. Об этом сообщила пресс-служба республиканского главка Следственного комитета.
    Группу подростков из Дагестана заподозрили в создании террористической ячейки

    По версии правоохранителей, подростки поддерживали идеи организации «Исламское государство»* и в июне 2019 года создали собственную террористическую ячейку, чтобы совершать преступления.

    Они распределили роли и выбрали себе руководителя.

    По данному факту следователи завели уголовное дело по статьям «Создание террористического сообщества» и «Участие в террористическом сообществе». Максимальное наказание, которое грозит подозреваемым, составляет 20 лет лишения свободы.

    В какой стадии находится уголовное дело, а также задержаны подозреваемые или нет, пресс-служба следственного управления СК по Дагестану не уточнила. Известно только, что по делу проводится комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательственной базы.

    *«Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная в России.