Группу подростков из Дагестана заподозрили в создании террористической ячейки

По версии правоохранителей, подростки поддерживали идеи организации «Исламское государство»* и в июне 2019 года создали собственную террористическую ячейку, чтобы совершать преступления.

Они распределили роли и выбрали себе руководителя.

По данному факту следователи завели уголовное дело по статьям «Создание террористического сообщества» и «Участие в террористическом сообществе». Максимальное наказание, которое грозит подозреваемым, составляет 20 лет лишения свободы.

В какой стадии находится уголовное дело, а также задержаны подозреваемые или нет, пресс-служба следственного управления СК по Дагестану не уточнила. Известно только, что по делу проводится комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательственной базы.

*«Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная в России.