07 сентября 2023, 13:31
Группу подозреваемых в вымогательстве задержали в Москве
СК задержал в Москве 9 человек, подозреваемых в вымогательстве 30 тысяч рублей
В Москве задержали девять подозреваемых в вымогательстве у директора магазина 30 тысяч рублей. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного главка Следственного комитета России.
По данным ведомства, подозреваемые, представившись сотрудниками общественной организации, потребовали у директора магазина на юге Москвы 30 тысяч рублей за молчание о продаже алкоголя несовершеннолетнему. Директор поверил им и передал деньги, после чего злоумышленники скрылись с места преступления.
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Благодаря совместной работе столичного Следственного комитета и уголовного розыска их задержали. Начались следственные действия, и в ближайшее время задержанным предъявят обвинение.
Следствие обратится в суд с ходатайством о применении меры пресечения в отношении подозреваемых. Началась проверка их причастности к другим аналогичным преступлениям на территории Москвы.
Ранее суд в Петербурге приговорил к заключению членов китайской ОПГ.
Преступления
Мошенничество
Следственный комитет России
Москва 2023
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