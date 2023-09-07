Криминал 07 сентября 2023, 13:31 Группу подозреваемых в вымогательстве задержали в Москве СК задержал в Москве 9 человек, подозреваемых в вымогательстве 30 тысяч рублей РИА «Новости»

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В Москве задержали девять подозреваемых в вымогательстве у директора магазина 30 тысяч рублей. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного главка Следственного комитета России.

По данным ведомства, подозреваемые, представившись сотрудниками общественной организации, потребовали у директора магазина на юге Москвы 30 тысяч рублей за молчание о продаже алкоголя несовершеннолетнему. Директор поверил им и передал деньги, после чего злоумышленники скрылись с места преступления.

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Благодаря совместной работе столичного Следственного комитета и уголовного розыска их задержали. Начались следственные действия, и в ближайшее время задержанным предъявят обвинение.

Следствие обратится в суд с ходатайством о применении меры пресечения в отношении подозреваемых. Началась проверка их причастности к другим аналогичным преступлениям на территории Москвы.

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