Группу подозреваемых в мошенничестве поймали в Вологодской области

В Череповце (Вологодская область) задержали трех мужчин, которых заподозрили в обмане петербургских пенсионерок. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на региональное МВВД.

По словам пострадавших, с ними связывались по телефону неизвестные и убеждали, что их внучки попали в аварию. В результате пенсионерки передавали аферистам свои сбережения, чтобы «спасти» родственников от уголовной ответственности. Правоохранители задержали трех жителей Вологодской области, которые могут быть причастны к произошедшему. Возбуждены уголовные дела.