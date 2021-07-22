Группу подозреваемых в экстремизме задержали на Ставрополье

Силовики задержали восемь человек, которых подозревают в участии в экстремистском сообществе. Об этом ТАСС сообщили в УФСБ России по Ставрополью.

В ведомстве пояснили, что на участников вышли в рамках расследования заведенного уголовного дела об организации экстремистской организации.

Силовики установили личности еще восьми человек, которые занимались пропагандой идей запрещенной организации и привлекали новых сторонников.

«21 и 22 июля они задержаны и доставлены в ГСУ СК России по Северо-Кавказскому федеральному округу для проведения следственных действий», — говорится в сообщении.

Следователи сообщили, что речь идет о деятельности запрещенной в России экстремистской организации «Ат-Такфир Валь-Хиджра». В ходе следственных действий в апреле 2021 года задержали 16 участников ячейки. Тогда же завели уголовное дело по статье «Организация деятельности экстремистской организации».

Задержанные накануне восемь человек подозревают, что они имеют отношение к этой ячейке.