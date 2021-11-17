Группу наркоторговцев задержали в Новом Уренгое

Члены ОПГ в Новом Уренгое с октября 2017-го по сентябрь 2019 года занимались сбытом синтетических наркотиков на территории города. Злоумышленников удалось задержать. Суд приговорил их к заключению. Об этом сообщил «Север-Пресс» со ссылкой на окружное УМВД.

Жителя Волгоградской области 1988 года рождения задержали первым 19 июня 2019 года. У него обнаружили более 33 граммов синтетических наркотиков. Спустя время удалось задержать и остальных преступников.

Всего в группировке находилось шесть человек возрастом от 21 до 31 года. Все они являлись жителями разных регионов, а также стран ближнего зарубежья. На покупателей они выходили с помощью мессенджера.

Всего у злоумышленников изъяли более 650 граммов синтетических наркотиков. Задержанных приговорили к срокам от семи лет и пяти месяцев до 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима.