Криминал 16 августа 2023, 11:53 Группу наркоторговцев задержали за закладки в московском метро Полицейские в Москве задержали группу наркоторговцев за закладки с марихуаной в метро РИА «Новости»

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Деятельность группировки, которая организовала полный цикл по выращиванию, обработке и сбыту марихуаны, пресекли московские полицейские. Злоумышленники сбывали наркотические вещества через тайники-закладки, в том числе на станциях Московского метрополитена. Об этом сообщила пресс-служба МВД России.

По данным ведомства, подозреваемые арендовали две квартиры, в которых во время обысков обнаружили лабораторное оборудование, сушильные аппараты и химические реагенты.

Из незаконного оборота изъято более 3,5 килограмма марихуаны, 23 куста конопли, а также 1,4 килограмма фрагментов наркосодержащего растения. Официальный представитель МВД России Ирина Волк

Следователи МВД возбудили шесть уголовных дел по признакам преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Предполагаемого организатора и четверых участников группировки задержали и заключили под стражу, а еще одному фигуранту назначили домашний арест.

Ранее уголовное дело возбудили против 50-летнего москвича за изготовление и сбыт наркотиков.