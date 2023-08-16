16 августа 2023, 11:53
Группу наркоторговцев задержали за закладки в московском метро
Полицейские в Москве задержали группу наркоторговцев за закладки с марихуаной в метро
Деятельность группировки, которая организовала полный цикл по выращиванию, обработке и сбыту марихуаны, пресекли московские полицейские. Злоумышленники сбывали наркотические вещества через тайники-закладки, в том числе на станциях Московского метрополитена. Об этом сообщила пресс-служба МВД России.
По данным ведомства, подозреваемые арендовали две квартиры, в которых во время обысков обнаружили лабораторное оборудование, сушильные аппараты и химические реагенты.
Из незаконного оборота изъято более 3,5 килограмма марихуаны, 23 куста конопли, а также 1,4 килограмма фрагментов наркосодержащего растения.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк
Следователи МВД возбудили шесть уголовных дел по признакам преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Предполагаемого организатора и четверых участников группировки задержали и заключили под стражу, а еще одному фигуранту назначили домашний арест.
Ранее уголовное дело возбудили против 50-летнего москвича за изготовление и сбыт наркотиков.
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Москва 2023
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