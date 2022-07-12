Группу наркоторговцев задержали в Нижнем Тагиле

Сотрудники органов задержали в Нижнем Тагиле шестерых человек, которых заподозрили в продаже наркотиков. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области.

По версии следователей, противоправные действия они совершали в период с января по ноябрь 2021 года. У членов банды изъяли 499,4 грамма синтетических наркотических веществ. Против подозреваемых возбудили уголовные дела. В ближайшее время их ждет суд. На данный момент они заключены под стражу.