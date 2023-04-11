Криминал 11 апреля 2023, 23:50 Группу наркоторговцев осудят в Новороссийске за сбыт запрещенных веществ на Кубань

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В Новороссийске осудят группу наркоторговцев, которая в период с 2021 по 2022 годы поставляла запрещенные вещества на Кубань. Об этом сообщил «Царьград».

Злоумышленники приобретали вещества в Краснодаре, Москве и Новороссийске. Они фасовали их по маленьким пакетикам, а после сбывали через тайниковые закладки.

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Полицейским удалось задержать группировку, в которую входили местные мужчина и женщина и трое граждан Таджикистана возрастом от 21 до 36 лет. Против них возбудили уголовное дело по статье «Покушение на сбыт и сбыт наркотических средств, в том числе и в особо крупном размере, совершенные организованной группой».