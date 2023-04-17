Криминал 17 апреля 2023, 14:43 Группу наркоторговцев осудили в Самарской области

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Участники преступной банды, которые занимались сбытом наркотических веществ на территории Самарской области, получили от четырех до 7,5 года лишения свободы. Об этом сообщил сайт СитиТрафик.

По данным следствия, во главе банды стояла 60-летняя женщина из села Муханово. Участники группы сбывали крупные партии наркотиков с лета 2016 по весну 2018 года.

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Как сообщил «Царьград», в банду входили четыре мужчины и восемь женщин.