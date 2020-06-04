Группу наркоторговцев ликвидировали в Санкт-Петербурге

По данным правоохранителей, молодые люди производили мефедрон в загородном доме, а после продавали его через интернет-магазин в даркнете. Заведено уголовное дело по двум статьям: «Культивирование растений, содержащих наркотические средства» и «Покушение на сбыт наркотических средств».

Один из обвиняемых арестован, второй находится под домашним арестом, третьего отпустили под подписку о невыезде.