Криминал 13 июня 2023, 22:52 Группу наркодилеров выявили в Челябинской области

Читать 360tv в

Полицейские из Челябинска задержали троих мужчин и одну женщину, которых заподозрили в распространении наркотиков. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на данные УМВД города.

Во время обыска у злоумышленников изъяли 59 свертков с героином массой около 0,35 грамма каждый. Также у них дома обнаружили 98 аналогичных свертков, весы, упаковочный материал и один пакет с порошкообразным веществом. Подозреваемые сознались в том, что планировали распространять наркотики с помощью закладок.