Криминал 23 марта 2023, 17:12 Группу наркодилеров задержали в Сибири

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В Сибири правоохранителям удалось перекрыть сразу два крупных канала трафика запрещенных веществ. Все наркосбытчики заключены под стражу, сообщил РЕН ТВ.

Отмечается, что в Новосибирской области в ходе обысков у подозреваемых было обнаружено 25 килограммов различных наркотиков.

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В Тюменской области правоохранители остановили внедорожник, в багажнике которого нашли сверток с запрещенными веществами. По данным «Ридуса», при обысках у водителя нашли еще 32 килограмма наркотиков.

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