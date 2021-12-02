Группу наркодилеров осудят на Ямале

Группу злоумышленников, которые занимались сбытом наркотиков на Ямале, осудят. Об этом сообщил «Север-Пресс».

Следователи предположили, что в период с августа 2020-го по февраль 2021 года группа из 17 человек и одного неустановленного лидера занималась продажей наркотиков. Все члены группировки являлись жителями разных регионов. После задержания злоумышленников полицейским удалось изъять более 2,9 килограмма синтетических наркотиков и 450 граммов марихуаны.

Против задержанных возбудили уголовное дело за участие в преступном сообществе, покушение на незаконное производство, сбыт наркотических средств, незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств.