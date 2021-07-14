Группу мужчин задержали за кражу майнингового оборудования в Иркутске

Пятерых мужчин задержали в Иркутске. Они украли майнинговое оборудование. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Мужчины украли техники на шесть миллионов рублей. Они планировали начать использовать ее самостоятельно. «В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения и проверили потенциальные места сбыта похищенного», — рассказала Волк. Троих поместили под домашний арест, двое отпущены под подписку о невыезде.