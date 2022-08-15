Группу мужчин задержали по подозрению в воровстве решеток в Петербурге

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали нескольких мужчин, которых заподозрили в воровстве решеток с ливневых канализаций. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на региональное МВД.

Сотрудники полиции при патрулировании трассы «Скандинавия» заметили два каршеринговых микроавтобуса Ford. В какой-то момент из них выскочили пятеро мужчин и побежали в сторону леса. Стражи правопорядка задержали трех из них.

Во время осмотра салонов микроавтобусов было обнаружено 100 чугунных решеток. Выяснилось, что они прикрывали водоотводные лотки ливневой канализации. Нанесенный ущерб превысил 700 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.