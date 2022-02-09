Группу мошенников, обманувших 80-летнюю пенсионерку на 770 тысяч в Кропоткине, осудили

Группу мошенников, которые притворились газовиками и обманули пенсионерку на 770 тысяч рублей, приговорили к заключению. Об этом сообщил «Царьград».

Ситуация произошла в Кропоткине в августе 2021 года. Злоумышленница и ее сообщница проникли в квартиру к пенсионерке под предлогом проверки газа. Они отвлекали пострадавшую разговорами. В этот момент родственница одной из участниц группы также зашла домой к женщине и вынесла из ее дома 770 тысяч рублей. Еще один подельник ждал всех внизу.

Злоумышленники покинули место преступления, однако полицейским довольно быстро удалось их задержать. Свою вину члены группировки признали. Их приговорили к заключению сроком от одного года и трех месяцев до двух лет и шести месяцев.