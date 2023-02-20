Криминал 20 февраля 2023, 15:12 Группу мошенников, которые вместо покупок отправляли клиентам песок, задержали в Петербурге

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Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали группу злоумышленников, которые притворялись интернет-продавцами, однако вместо покупок отправляли клиентам песок. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В группировку входили пять человек. Они размещали в интернете объявления о продаже одежды и электронной техники по низким ценам. Однако вместо товаров они отправляли кустарно сшитые вещи, сломанные приборы, а также мешки с песком и землей.

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Незаконной деятельностью они занимались на протяжении четырех лет. Против участников банды возбудили уголовные дела по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой».

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