Криминал 02 февраля 2024, 12:12 Группу лжекоммунальщиков задержали в Москве Полиция задержала в Москве группу лжекоммунальщиков, обманывавших пенсионеров РИА «Новости»

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Сотрудники уголовного розыска задержали в Москве членов организованной группы мошенников, обманывавших пенсионеров. Преступники, притворяясь работниками коммунальных служб, сообщали пожилым людям о необходимости срочной диагностики водопровода, сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного управления МВД.

По информации ведомства, мошенники уговаривали жертв на замену компонентов систем водоснабжения. Пенсионеры соглашались, после чего им называли цену за оборудование, несоизмеримо превышающую рыночную.

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Во время обысков в квартирах подозреваемых полиция обнаружила и конфисковала сантехнические изделия, заключенные договоры, электронные накопители, банковские карты и другие улики.

Следователи возбудили 11 уголовных дел. Двух членов группировки арестовали, другие находятся под домашним арестом либо под подпиской о невыезде.

Также московские полицейские пресекли деятельность преступной группировки, которая дистанционно оформляла кредиты на несуществующие юридические лица.