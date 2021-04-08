Группу лжечиновников поймали в Курганской области

В Курганской области поймали группу людей, которых заподозрили в мошенничестве. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-службу МВД.

По версии правоохранителей, подозреваемые связывались с потерпевшими по телефону и представлялись сотрудниками региональных департаментов строительства. «Войдя в доверие, они предлагали единоличное участие в тендере на заключение государственного либо муниципального контракта на проведение ремонтно-строительных работ», — уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Потерпевшие приобретали у аферистов так называемый «Сертификат антикоррупционного менеджмента». После получения денег подозреваемые пропадали. Возбуждены уголовные дела.