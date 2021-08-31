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    31 августа 2021, 17:02

    Группу людей задержали из-за мошенничества с недвижимостью в Белгороде

    Дарья Морозова

    Группу людей задержали по подозрению в мошенничестве с недвижимостью в Белгороде. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

    По данным следствия, задержанные предоставляли поддельные документы о покупке недвижимости, чтобы оформить регистрацию на свое имя. Один из участников работал в госучреждении и принимал эти документы.

    В результате их действий пострадала пенсионерка, чью квартиру злоумышленники оформили на себя. Также они пытались заполучить две квартиры еще одной пенсионерки.

    Возбуждено два уголовных дела. Идет расследование.