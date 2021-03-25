Группу людей осудят за мошенничество в Краснодарском крае

В Краснодарском крае перед судом предстанет группа людей, которых обвинили в мошенничестве. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Отмечается, что несколько лет назад в регионе была создана группа автоподставщиков. За деньги они инициировали ДТП, за каждое из которых они получали от 20 до 900 тысяч рублей. В общей сложности им удалось обмануть семь страховых компаний на общую сумму в 10 миллионов рублей. Всего по делу проходят 24 человека.