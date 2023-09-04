Криминал 04 сентября 2023, 13:37 Группу из 15 лжериелторов задержали в Москве МВД задержало 15 подозреваемых в мошенничестве с недвижимостью в ЮВАО Москвы РИА «Новости»

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На юго-востоке Москвы задержали 15 человек, подозреваемых в совершении мошенничества в сфере недвижимости. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, группа злоумышленников размещала объявления о сдаче в аренду жилых помещений на различных онлайн-площадках. Клиенты звонили по указанным номерам, а потом приезжали в офисы по адресам на Ленинградском и Рязанском проспектах для заключения договоров. Однако работники агентства многократно переносили даты показа квартир, а при требовании вернуть деньги потенциальные покупатели получали отказ. Известно о 18 пострадавших, а общая сумма ущерба превысила 700 тысяч рублей.

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Полиция провела обыски в офисах компании и помещениях, где проживают подозреваемые, и изъяла компьютеры, оргтехнику и другие предметы и документы.

Уголовные дела возбудили по статье 159 части 4 УК РФ. Всем задержанным предъявили обвинения и заключили под стражу или подписку о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование продолжается.

Ранее московские полицейские задержали подозреваемых в краже у знакомого 190 миллионов рублей.