Группу из 13 человек обвинили в распространении наркотиков в Удмуртии | 360°

Криминал 16 сентября 2022, 19:15 Поделиться Telegram

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Viber Группу из 13 человек обвинили в распространении наркотиков в Удмуртии

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Суд пройдет над 13 людьми, которые продавали наркотики в Удмуртии. Об этом сообщило издание IZHLIFE со ссылкой на пресс-службу следственного управления СКР по региону.

Правоохранители установили, что четверым из них на момент совершения преступлений не было 18 лет. Все участники группы доставляли, фасовали и сбывали запрещенные вещества. Свою вину признали только трое из них.

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Уголовное дело передано в суд. Обвиняемым грозит до 20 лет тюрьмы.

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