Криминал 30 декабря 2022, 03:36 Группу интернет-мошенников задержали в Челябинске

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Сотрудники полиции Челябинска задержали 10 интернет-мошенников. Он их действий пострадали по меньшей мере 45 человек. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Челябинской области.

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По версии следователей, злоумышленники создали клоны трех популярных сайтов по поиску отелей. Пострадавшие якобы бронировали места и отправляли средства на указанный счет, однако, приехав на место понимали, что стали жертвой обмана. Дело передали в челябинский Центральный районный суд.