Группу иностранцев, которые торговали наркотиками, задержали в Новосибирске

Группу мигрантов, которые занимались продажей наркотиков, задержали в Новосибирске. Дома у злоумышленников обнаружили 2,5 килограмма героина, а также других препаратов. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Членами группировки являлись двое мужчин и две женщины возрастом от 28 до 55 лет. Все они являлись приезжими. При этом руководил злоумышленниками самый молодой из группы. Он распределял обязанности, занимался фасовкой веществ. Наркотики реализовывали через интернет. Следователи возбудили уголовные дела о покушении на сбыт особо крупной партии наркотиков.