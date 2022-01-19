Группу фальшивомонетчиков задержали в Дагестане

Сотрудники Федеральной службы безопасности и МВД РФ задержали в Дагестане группу фальшивомонетчиков. Об этом сообщила пресс-служба Центра общественных связей ФСБ.

Оперативники провели серию обысков в Махачкале, Каспийске, селах Акуша, Куппа и Хаджалмахи. Они ликвидировали деятельность подпольной типографии, изъяв пять печатных станков, 10 цветных картриджей к принтеру и фальшивые денежные знаки на сумму 12 миллионов рублей.

По их данным, пятитысячные поддельные купюры печатались в селе Сергокала Сергокалинского района Дагестана, после чего распространялись по территории страны.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк рассказала, что возбуждено уголовное дело в отношении пяти жителей региона по статье 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг», им выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее полицейские в Краснодарском крае задержали мужчину с пачкой фальшивых купюр номиналом пять тысяч рублей. Он объяснил, что приобрел их в интернете, правоохранители возбудили уголовное дело.