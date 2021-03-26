Группу экстремистов задержали в Ростове-на-Дону за вандализм

В Ростове-на-Дону ФСБ задержала участников экстремистской группы. По предварительным данным, они готовили акции вандализма в отношении зданий органов власти.

«Федеральной службой безопасности совместно с МВД России в Ростов-на-Дону пресечена деятельность экстремистской группы, организованной с целью совершения так называемых акций прямого действия с нанесением оскорбительных надписей, применением самодельных зажигательных устройств в отношении зданий органов власти и территориального органа безопасности», — сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Сейчас задержаны трое участников акции, еще трое доставлены на допрос в полицию. Один из-задержанных рассказал, что в марте вступил в чат в Telegram-канал, который модерируется из Польши.

«В этом чате я почерпнул для себя много информации и методов экстремистской деятельности. Целью созданной мной группировки являлось нанесение краской на жилые здания надписей, оскорбляющих власть, проведение акций прямого действия с применением „коктейля Молотова“ по отношению к органам власти», — сказал он.

Еще один из задержанных рассказал, что 24 марта они действительно написали на здании оскорбляющие слова на здании и забросали его «коктейлем Молотова».

Предполагаемый предводитель группы сообщил, что после вступления в группу договорился встретиться с его администраторами и обсудить политическую ситуацию в стране. В итоге на этой встрече ему предложили использовать «коктейль Молотова» на акциях прямого действия против сил правопорядка.

В ФСБ сообщили, что на подозреваемых завели уголовное дело по статье «Вандализм по мотивам политической ненависти».

«Оно было возбуждено по факту нанесения членами экстремистской группы в марте этого года на фасадах зданий Ростова-на-Дону антигосударственных лозунгов и призывов», — сообщили в ведомстве.