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    30 октября 2020, 11:11

    Группу экстремистов задержали в Кабардино-Балкарии

    Андрей Иванов

    Полицейские задержали 10 человек по делу об экстремистском сообществе в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на МВД региона.
    Группу экстремистов задержали в Кабардино-Балкарии

    «Сотрудниками правоохранительных органов в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержаны десять жителей Лескенского района КБР в возрасте от 24 до 43 лет», — приводит агентство слова представителя ведомства.

    По предварительным данным, все задержанные поддерживали религиозную идеологию экстремистского толка. Они создали сообщество и применяли насилие ко всем, кто с ними был не согласен.

    Против предполагаемого лидера группы возбудили уголовное дело по части первой статьи 282.1 УК РФ «Создание экстремистского сообщества для подготовки или совершения преступлений экстремистской направленности».