Группу экстремистов задержали в Кабардино-Балкарии

«Сотрудниками правоохранительных органов в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержаны десять жителей Лескенского района КБР в возрасте от 24 до 43 лет», — приводит агентство слова представителя ведомства.

По предварительным данным, все задержанные поддерживали религиозную идеологию экстремистского толка. Они создали сообщество и применяли насилие ко всем, кто с ними был не согласен.

Против предполагаемого лидера группы возбудили уголовное дело по части первой статьи 282.1 УК РФ «Создание экстремистского сообщества для подготовки или совершения преступлений экстремистской направленности».