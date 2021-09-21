Группу черных риелторов посадили за четыре убийства в Петербурге

Группу черных риелторов приговорили в тюремному сроку в Санкт-Петербурге. Они убили четырех человек. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

Преступники знакомились с жертвами, входили к ним в доверие, а потом убивали, чтобы заполучить квартиру. Также в этом принимал участие еще один человек, который уже сидит в тюрьме.

Одному из злоумышленников дали пожизненный срок, второму — 11 лет колонии строгого режима.

Уточняется, что еще трое сообщников подозреваются в похищении денег с продажи жилья — 1 800 000 рублей.