Группу «черных риелтеров» будут судить в Симферополе

Группу лиц, которая занималась незаконной продаже чужих квартир, будут судить в Симферополе. Об этом сообщила газета «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу главного управления СК РФ по региону.

Уточняется, что одним из них был участковый. Он проникал в квартиры и дома умерших и имеющих наследников лиц, забирал оттуда документы на собственность и отдавал их сообщникам для переоформления. После этого недвижимость продавали.

«Всего обвиняемыми по уголовному делу проходят восемь человек, трое из которых заключили досудебное соглашение о сотрудничестве, признав свою вину в полном объеме», — рассказали в пресс-службе.