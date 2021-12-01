Группу «черных лесорубов» задержали в Ивановской области

Следователи и сотрудники ФСБ задержали в Ивановской области группу из пяти человек, которые занимались незаконной вырубкой леса. Об этом сообщил «Царьград».

Злоумышленники добывали древесину в Ивановском и Фурмановском районах. Чаще всего под сруб шли хвойные породы. Вся древесина отправлялась на пилораму, которая принадлежала одному из задержанных.

Следователи установили, что сумма ущерба составила более шести миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело. Теперь злоумышленникам грозит до семи лет заключения.