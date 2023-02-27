Криминал 27 февраля 2023, 14:45 Группу агрессивных подростков задержали в одном из казанских ТЦ МВД России начало проверку после задержания в ТЦ «Тандем» в Казани 16 подростков

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В торговом центре «Тандем» в Казани за нарушение общественного порядка задержали 16 подростков. Полиция начала проверку, рассказали ТАСС в пресс-службе городского управления МВД России.

На подростков в отдел полиции «Московский» пожаловались 26 февраля. Правоохранителей вызвали из-за «нарушения общественного порядка» в торговом центре на проспекте Ибрагимова.

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Полицейские отвезли в отдел для разбирательства 16 человек от 2002 до 2008 года рождения. Что именно произошло в ТЦ «Тандем», в пресс-службе не уточнили. МВД начало проверку.

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В этот же день другую группу подростков задержали в торговом центре Новосибирска, а еще раньше — в торговых центрах и метро Москвы. Агентство рассказало, что участники молодежной субкультуры «Редан» одевались в черную одежду и устраивали массовые драки.

Видео со стычками стали появляться в пабликах в феврале. Первая крупная потасовка произошла 18 февраля в московском ТЦ «Авиапарк», когда некие спортсмены напали на неформалов. Следком начал проверку.

В хулиганстве обвинили неформальное движение «ЧВК Редан», хотя его создатели отказались брать на себя ответственность. Группировка назвала себя в честь одной из группировок из манги Hunter x Hunter.