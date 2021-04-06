Группировку вымогателей из Волхова осудили за украденного знакомого

Банду вымогателей осудили в Волхове. Они украли своего знакомого, чтобы заработать два миллиона рублей. Подсудимого 26 лет, приговорили к семи годам заключения и шести месяцам колонии, сообщили в ИА «Невские новости».

Двум соучастникам дали по четыре года и четыре месяца колонии, женщина получила семь лет в колонии общего режима. Следствие выяснило, что ночью 28 октября 2018 года девушка, числящяся в группировке, сделала вид, что больна, чтобы выманить потерпевшего в районную аптеку.

На улице помощники этой дамы силой бросили жертву в машину и увезли за пределы города в глубокий лес. Там они озвучили свое требование о двух миллионах, а также избивали его ногами и битой.

Дальше для наиболее сильнго эффектра организаторы похищения заставили мужчину копать себе могилу. Однако после этого они отправили его в заброшенный дом в деревне, где приковали его и он находился там, пока его не освободили сотрудники правопорядка.