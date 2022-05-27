Группировку сутенеров задержали в Твери

Подозреваемых в организации притонов и вовлечении девушек в занятие проституцией задержали правоохранители Твери. Как сообщила пресс-служба регионального главка СК, в группу входили четыре человека.

По версии следствия, фигуранты начали вовлекать девушек в занятие проституцией, знакомясь с ними в социальных сетях. Среди поддавшихся на уговоры злоумышленников оказалась несовершеннолетняя девушка.

Один из подозреваемых познакомился с ней в ноябре 2021 года и под предлогом хорошего заработка предложил ей работу в массажном салоне, не уточнив, что клиенты платят за сексуальные услуги.

За два года группировка получила девять миллионов рублей, постоянно привлекая к работе новых девушек. В основном они ориентировались на тех, у кого не было постоянной работы или жилья.

Следователи совместно с оперативниками МВД в рамках расследования уголовного дела о вовлечении в занятие проституцией, а также содержании притонов задержали подозреваемых. В квартирах и «массажном салоне» провели обыски, в ходе которых нашли кассовые чеки и фиктивные договоры о трудоустройстве девушек. Момент со следственных действий попал на видео.

Обвинений подозреваемым пока не предъявили. Суд отправил троих фигурантов под домашний арест, для четвертого мерой пресечения стал запрет определенных действий. Сейчас следователи допрашивают подозреваемых, а также выясняют все эпизоды совершенных противоправных действий и устанавливают причастных лиц.