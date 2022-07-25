Группировку лжематерей раскрыли в Хабаровском крае

Полицейские в Хабаровском крае раскрыли мошенничество с получением соцвыплат и пособий на сумму 20 миллионов рублей. Женщины находили лжематерей и оформляли на них маткапитал и пособия, сообщила пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

Группировку лжематерей возглавили двое — 39-летняя хабаровчанка и ее 37-летняя подельница. Женщины нашли подставных матерей, обратились с ними в отделы ЗАГС за получением свидетельств о рождении и представились свидетельницами. Заявительницы получили социальные выплаты, материнский капитал и пособия, часть оставили себе, остальное отдали мошенницам.

Следователи выяснили, что с января 2020 года по ноябрь 2021 года лжематери совершили 23 таких операции на сумму около 20 миллионов рублей. Расследование по делу о мошенничестве при получении выплат подошло к концу, фигурантки дела заключили досудебное соглашение и находятся под подписками о невыезде. Им грозит до 10 лет тюрьмы.