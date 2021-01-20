Участниками ликвидированной в Чечне группировки были украинцы

Боевики с Украины входили в состав террористической группировки Аслана Бютукаева, ликвидированной сегодня в Ачхой-Мартановской районе Чечни. Об этом сообщил информационный центр Национального антитеррористического комитета.

Там напомнили, что именно Бютукаев стоял за подготовкой смертника, который устроил взрыв в московском аэропорту Домодедово в 2011 году.

Через два года после ликвидации лидера боевиков Доку Умарова, Бютукаев собрал разрозненные группы в единую банду. Но теперь они действовали уже под работой кураторов из «Исламского государства»*. На их счету теракты, нападения на сотрудников правоохранительных органов, шантаж предпринимателей.

В прошлом году сотрудники ФСБ вместе с другими силами правопорядка в рамках контртеррористической операции в Чечне и Ингушетии обнаружили 20 тайников с оружием и самодельными взрывными устройствами мощностью до 15 килограммов в тротиловом эквиваленте.

В ходе проведенных спецопераций силовики нейтрализовали 16 членов банды Бютукаева, среди которых находились боевики, прибывшие с Украины. После нейтрализации главаря поиск находящихся на нелегальном положении членов террористической группировки продолжится.

В среду, 20 января, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил о ликвидации шести боевиков около села Катар-Юрт. Он перечислил имена нейтрализованных террористов среди которых был Бютукаев. В ходе контртеррористической операции ранения получили пять сотрудников силовых структур.

Аслан Бютукаев был лидером бандитского подполья. Он занимался подготовкой теракта в аэропорту Домодедово в январе 2011 года. Взрывное устройство на территорию воздушной гавани принес смертник Магомед Евлоев. Жертвами теракта стали 37 человек.