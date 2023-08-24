Криминал 24 августа 2023, 17:37 Группа злоумышленников из Екатеринбурга предстанет перед судом за кражу нефти

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В Екатеринбурге перед судом предстанут 16 местных жителей, которые украли из вагонов-цистерн нефть на сумму 2,8 миллиона рублей. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Преступления мужчины совершали в период с февраля по сентябрь 2022 года. Они похищали нефтепродукты из принадлежащих коммерческому предприятию вагонов—цистерн. Машинисты по сговору доставляли цистерны в места, где их встречали другие члены ОПГ и с помощью прорезиненных шлангов сливали топливо. Сумма ущерба составила 2,8 миллиона рублей.