Группа туристов отравилась парами хлора на базе отдыха в Башкирии

Последние дни новогодних каникул 11 россиян проведут в больнице Башкирии. Их госпитализировали после отравления парами хлора в банном комплексе села Ясная поляна. После госпитализации отдыхающих следователи завели уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Сотрудники ведомства установили, что в минувшую пятницу, 7 января, компания из 11 человек отдыхала в банном комплексе. Ночью несколько человек почувствовали недомогание и вызвали скорую помощь, которая госпитализировала 11 туристов.

Предварительно врачи диагностировали пациентов отравление парами хлора.

Банный комплекс осмотрели следователи, сотрудники МЧС взяли пробы воды и воздуха, которые направили на экспертизу. Криминалисты уже допросили руководство и сотрудников комплекса и планируют проверить оборудование бассейна.

По данным издания Bash.news, все пострадавшие приехали из разных регионов России, чтобы покататься на лыжах и сноубордах. В комплексе они провели целую неделю.

Как сообщил источник «360», горнолыжным спортом в компании приехали заниматься не все. Несколько человек практически не выходили из помещения. Фактически несколько дней они употребляли алкоголь, после чего шли плавать в бассейне.