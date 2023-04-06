Криминал 06 апреля 2023, 21:24 Группа подростков из Петербурга избила и ограбила студента медколледжа

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Трое подростков из Санкт-Петербурга избили студента первого курса медицинского колледжа и украли у него дорогую шапку. Об этом сообщил Nation News со ссылкой на данные правоохранительных органов.

Ситуация произошла неподалеку от дома на Малом проспекте Васильевского острова. Молодой человек получил травмы. Его доставили в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у пострадавшего ушиб лба, верхней губы и подвывих зуба. Также ущерб от действий злоумышленников составил 12500 рублей.

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Спустя время полицейские задержали нападавших. Против них возбудили уголовное дело.