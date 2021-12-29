Группа нелегальных банкиров вернула почти 80 млн рублей в бюджет страны

Суд обязал семерых жителей Санкт-Петербурга вернуть в бюджет страны 77 миллионов рублей, которые достались им нелегальным путем. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городской прокуратуры.

Злоумышленники проводили нелегальные банковские операции. Они обналичивали денежные средства клиентов в обход налогообложения. Для процедуры мошенники использовали расчетный счет фиктивной компании.

Своей деятельностью им удалось получить более 77 миллионов рублей. В результате средства вернули в бюджет государства.