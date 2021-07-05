Группа неизвестных ограбила курьера ночью в Колпино

Группа неизвестных напала ночью на курьера, отобрала у него мобильный телефон и пакет с едой. Об этом сообщило агентство «Невские новости».

Сотрудник службы доставки рассказал, что ситуация произошла 4 июля около двух часов ночи. Группа неизвестных распылила в лицо пострадавшему перцовый балончик. После злоумышленники отняли у него еду из сумки и телефон Samsung A30, стоимость которого оценивается в десять тысяч рублей.

По словам пострадавшего, в составе группы был мужчина в белой футболке и темных шортах, мужчина с голым торсом, девушка и еще несколько человек, приметы которых ему запомнить не удалось.

Сотрудники полиции разыскивают нападавших.