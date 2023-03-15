Криминал 15 марта 2023, 13:47 Группа неизвестных до смерти избила мигранта в Санкт-Петербурге

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Неизвестные до смерти избили 35-летнего мигранта. Его тело обнаружили 14 марта в квартире на Гороховой улице в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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Полицейские прибыли в квартиру дома № 75, где нашли тело человека. По предварительным данным, смерть наступила в результате избиения. Сейчас сотрудники органов разыскивают причастных. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.